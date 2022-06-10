Зеленського запросять на саміт НАТО в Мадриді

Червень, 09 в 21:34

Президента України Володимира Зеленського запросять взяти участь у саміті НАТО, який відбудеться у Мадриді з 28 по 30 червня.

Про це сказала генеральний секретар НАТО Мірча Джоане, пише італійська газета La Repubblica у четвер, 9 червня.

– (Президент України Володимир Зеленський, – Ред.) так чи інакше візьме участь у зустрічі, – цитує видання заяву Джоане.

Також представниця Північноатлантичного альянсу заявила, що на саміті як партнери НАТО вперше виступлять лідери таких країн, як Нова Зеландія, Японія, Австралія та Південна Корея.

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Зазначається, що саміт буде “по-справжньому перетворюючим”.

До цього віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина розповіла, що Україна не відмовилася від вступу до НАТО, незважаючи на те, що виявилася розчарована реакцією Альянсу на розв’язання Росією повномасштабної війни.

Тим часом президент Зеленський заявляв, що не вірить, що НАТО прийме Україну до свого складу найближчим часом.

Джерело: La Repubblica