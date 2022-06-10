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Факти / Україна

Бен Воллес впевнений, що Україна витіснить Росію з Донбасу

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Бен Воллес
Фото: Getty Images

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес у п’ятницю, 10 червня, заявив, що вважає, що Україна здатна витіснити Росію з Донбасу.

Про це він заявив під час зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським у Києві.

– Я бачу багато спільного в нашій історії, тому що, по-перше, набагато сильніша армія противника, фашистський режим. Так, справді ми зараз бачимо, що Україна здатна витіснити Росію з Донбасу. Ми бачимо, що той режим, про який я вже сказав, він на межі колапсу принаймні у тому, що стосується військової сили. Тобто вони зараз теж на межі виснаження, – наголосив Воллес.

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