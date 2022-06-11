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Факти / Україна

Чи законно вручають повістки на вулиці і яке покарання, якщо “пересидів у селі”

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
призов 2020

У п’ятницю, 10 червня, у Центрі протидії дезінформації розвіяли чергові фейки про вручення повісток в Україні.

Фейк 1: Зупинили на вулиці та вручили повістку. Законом таке не передбачено!

Так, у відомстві наголосили, що під час загальної мобілізації громадяни України можуть отримувати повістки про призов на військову службу не лише за місцем проживання або роботи, а й на вулицях чи на блокпостах, і такий формат не суперечить закону.

Фейк 2. Тримай повістку. Збирайся на війну!

Як повідомляється, у тексті повістки визначено лише дату та час прибуття до територіального центру комплектування для проходження військово-лікарської комісії.

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Якщо ви отримали повістку, це ще не означає мобілізацію – насамперед у військкомат викликають для перевірки даних та визначення придатності до служби.

Фейк 3. Викинув повістку. Сховався у селі, ніхто мене не знайде!

ЦПД наголошує, що неявка до військкомату без поважних причин загрожує адміністративним покаранням – штрафом на суму від 1700 до 3400 грн.

При цьому за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації можна потрапити під кримінальну відповідальність на строк від трьох до п’яти років.

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Фото: Нацгвардія

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