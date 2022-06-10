Червень, 10 в 17:24

Військовий експерт Агіль Рустамзаде пояснив, чому ізраїльські системи перехоплення ракет Залізний купол не стануть панацеєю від ракетно-бомбових ударів російських військ.

За його словами, купівля Залізного купола буде нераціональною, оскільки є інші системи, які допоможуть недорого захистити цивільне населення.

– Залізний купол – своєрідна оригінальна протиракетна система, яка призначена для знищення ракет “земля-повітря” кустарного виробництва. При веденні бойових хочуть дешевою зброєю вразити дорогу. Ну от, скажімо, снаряд Град коштує $500, а на нього вистрілюватиме ракета по $300 тис., ось як ви це собі уявляєте? Машина Град зупинилася і стала відстрілювати свій пакет, ця система купол розрядилася, $2 млн. витратила, а друга установка Град стала зносити місто, – сказав він.

Рустамзаде зазначив, що наразі головна небезпека, яка загрожує українським містам – це крилаті ракети.

Зараз дивляться

– Будь-який ракетно-зенітний комплекс, зокрема Aspide, який пропонує Іспанія, може збивати крилаті ракети. З ракетами реактивних систем залпового вогню дуже добре спрацьовують ствольні зенітно-ракетні комплекси, швейцарські. Одна річ, коли ви по снарядах стріляєте снарядом, ціна якого $20-30. А інша річ, що ви на снаряд за $200-300 запускатимете ракети по $200 тис. Це потребує дуже тонкого підходу, треба створювати ешелон. І я вважаю, що Залізний купол – це не панацея для України, – додав військовий експерт.

Нагадаємо, що раніше український посол закликав Ізраїль продати Києву Залізний купол та надати протитанкові ракети для захисту цивільного населення. Він заявив, що Сполучені Штати не будуть проти такого продажу.