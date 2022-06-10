Червень, 10 в 16:44

У Києві та Київській області спостерігається дефіцит соди. Про це повідомляють місцеві жителі, зазначаючи, що її не можна знайти на полицях відразу кількох супермаркетів.

Тим часом в онлайн-магазині Rozetka сода була у продажу по 44 грн, але зараз її немає у наявності. Харчову соду іншого виробника можна придбати за 49 грн.

Це майже вчетверо дорожче, ніж до повномасштабного російського вторгнення.

Зараз дивляться

Ще на початку червня у мережі супермаркетів АТБ повідомляли, що соду в Україну протягом останніх років завозили з Туреччини. Вона законтрактована для забезпечення попиту, але через черги на кордоні доставка затримується на 10−14 днів.

За радянських часів на території України було три содових заводи: в Слов’янську, Лисичанську і в Красноперекопську (Крим).

На початку 2000-х содовий завод в Слов’янську зупинив роботу у зв’язку з фізичною зношеністю технологічного обладнання.

Лисичанський завод припинив працювати 2010 року, його оголосили банкрутом. Після російської анексії Криму Україна почала імпортувати соду з-за кордону.