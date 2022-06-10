Червень, 10 в 12:00

На Дніпропетровщині вночі ворог обстріляв три громади на межі з Херсонщиною, одна людина отримала осколкове поранення.

Про це йдеться у зведенні від обласних адміністрацій.

У Харкові під реактивні ворожі обстріли потрапив Шевченківський район міста. Попередньо постраждалих немає.

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По області впродовж доби двоє мирних людей загинули, 15 — отримали поранення.

У Сєвєродонецьку росіяни знищили Льодовий палац. Крім того, окупанти знову поцілили у цех виробництва аміаку на Азоті. Також ворожа армія намагалася вести штурмові дії у напрямку Ниркового та Миколаївки. Проте відійшли з втратами.

Також зафіксовані руйнування 15 будинків в Оріховому, шістьох – у Врубівці, чотирьох – в Лисичанську, ще чотирьох – у Гірському. Серйозних руйнувань зазнало селище Синецький на околиці Сєвєродонецька. Загиблих та поранених серед цивільних немає.

Донеччину окупанти обстрілюють з усього наявного озброєння, а саме: Бахмут, смт Нью-Йорк, с. Калинове, с. Первомайське, с. Хромове, с. Микільське. Там загинуло троє людей.

Пошкоджено 17 об’єктів, серед яких чотири приватні та два багатоквартирних будинки, фермерське господарство, профілакторій, промислове підприємство, залізничні колії та приміщення залізничної станції Фенольна.

В області немає газу, частково — води й електрики.

На Миколаївщині обстрілювали Березнегуватську громаду, інформація щодо потерпілих і пошкодженнях уточнюється.

Вночі обстрілу зазнала Інгульська громада. Потерпілих і пошкоджень немає.

На Херсонщині стабільно напружено. Населені пункти Бериславського району у критичному стані, окупанти хочуть повернути втрачені позиції.

Понад тиждень область перебуває без мобільного зв’язку та інтернету. В окупованих населених пунктах багато замінованих полів, доріг, мостів. Також російські військові споруджують додаткові лінії оборони в області і мінують територію.