Червень, 10 в 17:28

НАК Нафтогаз України звільнила радника голови правління Олега Діденка псля оприлюднення інформації про купівлю ним авто за $500 тис.

Про це компанія повідомила у соціальних мережах.

– Олега Діденка звільнено з НАК Нафтогаз України. Компанія не коментує і не несе відповідальність за особисте життя співробітників, – зазначили вони.

Нагадаємо, що у мережі поширилася інформація про топменеджера НАК, який наприкінці травня придбав новий автомобіль Bentley Bentayga.

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Пізніше народний депутат Олексій Кучеренко опублікував документи, де зазначено, що йдеться про Діденка.

Олег Діденко очолював ГК Газ України та був директором із проблемної заборгованості та газорозподільних мереж Нафтогазу України з 2014 до травня 2020 року.

Зазначимо, що Нафтогаз України об’єднує найбільші нафтогазовидобувні підприємства країни. Група також є монополістом зі зберігання природного газу в підземних сховищах і транспортування нафти трубопровідним транспортом територією країни, активно розвиває напрям постачання газу побутовим споживачам.

Джерело: Нафтогаз, Олексій Кучеренко