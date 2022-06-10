Німеччина збільшила імпорт із РФ на 60% у січні-квітні попри на війну
Посол України в Федеративній Республіці Німеччина Андрій Мельник повідомляє, що, незважаючи на повномасштабну війну, розв’язану Кремлем 24 лютого, ФРН різко збільшила обсяги імпорту з Росії.
Про це посол написав у себе у Twitter.
Він зазначив, що загалом Берлін збільшив імпорт на 60%, що дало Москві ще майже €6 млрд прибутку.
– Це божевілля. Незважаючи на російську агресивну війну, Німеччина збільшила імпорт із Росії на 60% (!) у січні-квітні 2022 року і перевела до Москви ще майже 6 мільярдів євро, – написав він.
Тим часом торгівля між Україною та Німеччиною, за його словами, впала на 11%.
Es ist verrückt. Trotz dem ????????Angriffskrieg hat Deutschland im Januar-April 2022 seine Importe aus Russland um 60% (!) erhöht und fast 6 Milliarden € mehr nach Moskau überwiesen. Dabei ist der ????????????????Handel um 11% zurückgegangen pic.twitter.com/tCGVdu8k54
— Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) June 10, 2022