Червень, 10 в 18:42

Посол України в Федеративній Республіці Німеччина Андрій Мельник повідомляє, що, незважаючи на повномасштабну війну, розв’язану Кремлем 24 лютого, ФРН різко збільшила обсяги імпорту з Росії.

Про це посол написав у себе у Twitter.

Він зазначив, що загалом Берлін збільшив імпорт на 60%, що дало Москві ще майже €6 млрд прибутку.

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– Це божевілля. Незважаючи на російську агресивну війну, Німеччина збільшила імпорт із Росії на 60% (!) у січні-квітні 2022 року і перевела до Москви ще майже 6 мільярдів євро, – написав він.

Тим часом торгівля між Україною та Німеччиною, за його словами, впала на 11%.