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Факти / Україна

Перетворює на металобрухт: український десантник зі Starstreak знищив 9 безпілотників РФ

Маліновська Ангеліна, Редактор сайту
Starstreak

Український десантник знищив дев’ять російських безпілотників.

– На особистому рахунку цього молодого десантника вже дев’ять збитих засобів повітряної розвідки противника, які вели коригування артилерійського вогню в режимі онлайн по українських позиціях, – інформує пресслужба Десантно-штурмових військ.

При цьому не повідомляється ані імені, ані позивного українського героя. Проте уточнюється, що він – молодший сержант 95-ї окремої десантно-штурмової бригади та один із найрезультативніших зенітників у ЗСУ.

– Його британський ПЗРК Starstreak назавжди приземляє російських пташок на землю, перетворюючи дороге обладнання на металобрухт. А артилерія російських окупантів залишається без очей, – йдеться у повідомленні.

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Джерело: ДШВ ЗС України

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