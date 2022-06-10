Червень, 10 в 16:09

Російські окупанти після захоплення українського Маріуполя оголосили про те, що планують демонтувати стелу на в’їзді до міста та замінити напис на російський. Згодом вони відмовилися від цієї ідеї та провели “редизайн” стели, після чого назва міста стала виглядати як Марнуполь.

Про це повідомила пресслужба ЗСУ на каналі в Telegram у п’ятницю, 10 червня.

– …Вони виправили І на И, та ще й так недолуго, що тепер назва міста більше схожа на МарНуполь, – зазначають у повідомленні.

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Відео з “Марнуполем” опублікував також радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, який зазначив, що “які дизайнери, така й стела”.

Раніше окупанти замінили таблички під назвою міста на в’їзді з “Маріуполь” на “Мариуполь”.