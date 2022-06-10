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Факти / Україна

Російські командири продають пайки своїх солдатів, поки ті їдять собак – СБУ

Юлія Соколова, редакторка стрічки
Війська РФ
Фото: Depositphotos

Російські командири перепродують пайки військових армії РФ. А тому путінські солдати змушені харчуватися собаками.

Про це свідчить перехоплення нових телефонних розмов окупантів, яке оприлюднила Служба безпеки України.

– Судячи з усього, поїдання домашніх тварин стало трендом серед загарбників. “Друга армія світу” продовжує пробивати дно, – зазначили в СБУ.

Під час розмови один із окупантів поскаржився дружині на відсутність нормальної їжі.

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– Он банки привезли консервовані: якась закуска, морковка, капуста… Ми одразу ж викинули. Х*рня повна, як поросятам, – нарікав він.

Окупант додав, що виділені для них пайки йдуть “наліво”: їх перепродують командири.

На ще одному записі телефонної розмови окупант попросив матір вгадати, що він їв, натякнувши, що це тварина. Жінка перерахувала кілька варіантів, як-от борсук, миша та пацюк.

Зрештою російський загарбник зізнався, що їв собаку.

– Собаку! М’яса ж хочеться! – заявив він.

Ще наприкінці травня СБУ публікувала інформацію, що російські окупанти, які воюють на території України, скаржаться на скрутну ситуацію із харчами, а тому їдять собак. Схоже, що відтоді ситуація в путінських військах не змінилася.

Крім того, СБУ публікувала аудіоперехоплення, яке свідчить про те, що російські загарбники масово мародерять на території України і крадуть усе, аж до магнітиків із холодильників.

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Джерело: СБУ
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