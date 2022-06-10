Російські командири продають пайки своїх солдатів, поки ті їдять собак – СБУ
Російські командири перепродують пайки військових армії РФ. А тому путінські солдати змушені харчуватися собаками.
Про це свідчить перехоплення нових телефонних розмов окупантів, яке оприлюднила Служба безпеки України.
– Судячи з усього, поїдання домашніх тварин стало трендом серед загарбників. “Друга армія світу” продовжує пробивати дно, – зазначили в СБУ.
Під час розмови один із окупантів поскаржився дружині на відсутність нормальної їжі.
– Он банки привезли консервовані: якась закуска, морковка, капуста… Ми одразу ж викинули. Х*рня повна, як поросятам, – нарікав він.
Окупант додав, що виділені для них пайки йдуть “наліво”: їх перепродують командири.
На ще одному записі телефонної розмови окупант попросив матір вгадати, що він їв, натякнувши, що це тварина. Жінка перерахувала кілька варіантів, як-от борсук, миша та пацюк.
Зрештою російський загарбник зізнався, що їв собаку.
– Собаку! М’яса ж хочеться! – заявив він.
Ще наприкінці травня СБУ публікувала інформацію, що російські окупанти, які воюють на території України, скаржаться на скрутну ситуацію із харчами, а тому їдять собак. Схоже, що відтоді ситуація в путінських військах не змінилася.
Крім того, СБУ публікувала аудіоперехоплення, яке свідчить про те, що російські загарбники масово мародерять на території України і крадуть усе, аж до магнітиків із холодильників.