Смертна кара для іноземців у “ДНР”: Київ та Лондон обговорили зусилля зі звільнення військовополонених

Червень, 10 в 15:38

У п’ятницю, 10 червня, міністри закордонних справ України та Британії Дмитро Кулеба та Ліз Трасс обговорили зусилля щодо звільнення військовополонених, яких утримують російські маріонетки “Л/ДНР”.

– Поговорила з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, щоб обговорити зусилля щодо звільнення військовополонених, які утримуються російськими маріонетками. Рішення проти них є кричущим порушенням Женевської конвенції. Велика Британія продовжує підтримувати Україну проти варварського вторгнення Путіна, – написала Трасс на своїй сторінці у Twitter.

Раніше повідомлялося, що підконтрольний Росії “суд” у Донецьку засудив іноземних добровольців, що воювали на боці України, до “смертної кари”.

Як повідомлялося, так званий суд у Донецьку засудив до смертної кари іноземних добровольців, що воювали на боці України – марокканця та двох британців.