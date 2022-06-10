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Факти / Україна

Смертна кара для іноземців у “ДНР”: Київ та Лондон обговорили зусилля зі звільнення військовополонених

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Смертна кара для іноземців у “ДНР”: Київ та Лондон обговорили зусилля зі звільнення військовополонених

У п’ятницю, 10 червня, міністри закордонних справ України та Британії Дмитро Кулеба та Ліз Трасс обговорили зусилля щодо звільнення військовополонених, яких утримують російські маріонетки “Л/ДНР”.

– Поговорила з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, щоб обговорити зусилля щодо звільнення військовополонених, які утримуються російськими маріонетками. Рішення проти них є кричущим порушенням Женевської конвенції. Велика Британія продовжує підтримувати Україну проти варварського вторгнення Путіна, – написала Трасс на своїй сторінці у Twitter.

Раніше повідомлялося, що підконтрольний Росії “суд” у Донецьку засудив іноземних добровольців, що воювали на боці України, до “смертної кари”.

Як повідомлялося, так званий суд у Донецьку засудив до смертної кари іноземних добровольців, що воювали на боці України – марокканця та двох британців.

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