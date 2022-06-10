Червень, 10 в 12:09

Європейський Союз розглядає два варіанти розвитку подій із наданням Україні статусу кандидата на вступ до ЄС.

План А передбачає, що Україна отримає від Єврокомісії висновок про відповідність критеріям і ЄС визнає за нею статус кандидата вже зараз. Натомість усі наступні кроки (як-от початок переговорів) будуть обумовлені проведенням реформ.

Водночас план Б, який просувають кілька столиць, передбачає, що умови висунуть вже зараз. Але до їхнього виконання Україна буде кандидатом у кандидати.

Зараз дивляться

Перелік умов пропонують прописати у висновках Єврокомісії, щоб це мало вигляд, ніби їх вигадали не держави-члени, а сама ЄК. У разі плану Б, на саміті Україні повідомлять, що вона стає лише потенційним кандидатом, а також отримує юридично визнану перспективу членства, яка досі формально справді не зафіксована у жодному документі.

– Є три основні країни, які не хочуть давати зелене світло для України або вимагають, щоби кандидатство містило передумови. Це план Б, і для нас це дуже важке рішення, яке, ми впевнені, послабить Європейський Союз та європейських лідерів. Нам потрібно зараз усю енергію сконцентрувати на тому, щоб був реалізований історично правильний план А, а план Б може статися і без української участі, – повідомила журналістам 9 червня у Брюсселі віцепрем’єрка з питань євроінтеграції Ольга Стефанішина.

Одак серед окремих посадовців Єврокомісії та серед окремих держав-членів є думка, що план Б не буде зрадою, а перемогою. Його навіть зливають у ЗМІ, готуючи до імовірного негативного розвитку.

Джерело: Європейська правда