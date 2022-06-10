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Факти / Україна

Війська РФ хочуть форсувати Сіверський Донець та шукають слабкі місця в обороні ЗСУ

Юлія Соколова, редакторка стрічки
Сіверський Донець

Російські війська не полишають спроб форсувати річку Сіверський Донець на Донбасі, попри значні втрати, яких вони раніше зазнали.

Про це поінформував речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

Він пояснив, що під час наступу форсування водної перешкоди є небезпечною тактичною операцією, що несе величезні ризики. Це пов’язано з тим, що наступаючі підрозділи повинні залучити техніку і є вразливими для артилерії.

Зараз дивляться

Попри це, окупанти продовжують шукати слабкі місця в обороні українських військ у районі Сіверського Донця.

– Станом на зараз вони (війська РФ, – Ред.) не полишають цих спроб (форсувати Сіверський Донець, – Ред.). Вони вишукують слабкі місця в нашій обороні, яка проходить по правому березі річки. Вони шукають наші точки артилерійські і намагаються їх придушити. Але знову ж таки форсування водної перешкоди є дуже непростою операцією, – наголосив Мотузяник.

Коментуючи ситуацію в Луганській області, він зазначив, що вона є напруженою, але контрольованою з боку українських військових, які обороняють Сєвєродонецьк та укріплюють Лисичанськ, очікуючи на можливий штурм з боку ворога.

Мотузяник також повідомив, що траса Лисичанськ-Бахмут, яку ще називають “дорогою життя”, не є безпечною, оскільки прострілюється артилерією.

– Станом на зараз там (у Лисичанську, – Ред.) бойові дії не ведуться, місто добре укріплене. Стосовно “дороги життя”, вона, на жаль, прострілюється артилерією, не є абсолютно безпечною. Але хочу наголосити, що Збройні сили України віднаходять всі можливі шляхи, щоб підсилити наші підрозділи, – заявив речник Міноборони.

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