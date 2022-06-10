Червень, 10 в 17:56

Російські війська не полишають спроб форсувати річку Сіверський Донець на Донбасі, попри значні втрати, яких вони раніше зазнали.

Про це поінформував речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

Він пояснив, що під час наступу форсування водної перешкоди є небезпечною тактичною операцією, що несе величезні ризики. Це пов’язано з тим, що наступаючі підрозділи повинні залучити техніку і є вразливими для артилерії.

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Попри це, окупанти продовжують шукати слабкі місця в обороні українських військ у районі Сіверського Донця.

– Станом на зараз вони (війська РФ, – Ред.) не полишають цих спроб (форсувати Сіверський Донець, – Ред.). Вони вишукують слабкі місця в нашій обороні, яка проходить по правому березі річки. Вони шукають наші точки артилерійські і намагаються їх придушити. Але знову ж таки форсування водної перешкоди є дуже непростою операцією, – наголосив Мотузяник.

Коментуючи ситуацію в Луганській області, він зазначив, що вона є напруженою, але контрольованою з боку українських військових, які обороняють Сєвєродонецьк та укріплюють Лисичанськ, очікуючи на можливий штурм з боку ворога.

Мотузяник також повідомив, що траса Лисичанськ-Бахмут, яку ще називають “дорогою життя”, не є безпечною, оскільки прострілюється артилерією.