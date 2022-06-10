Червень, 10 в 10:23

Станом на понеділок, 6 червня, метро Києва продовжує працювати в режимі перевезень пасажирів.

Метрополітен працює у режимі перевезень із 06.30 до 22.00. Орієнтовний інтервал руху поїздів на всіх лініях становить 8-10 хвилин, у години пік інтервал між потягами становить 4-5 хвилин.

Як курсують поїзди:

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Червона лінія: від станції Академмістечко до станції Лісова.

Синя лінія: від станції Героїв Дніпра до станції Теремки.

Зелена лінія: від станції Сирець до станції Червоний хутір.

Майдан Незалежності, Хрещатик, Дніпро, Гідропарк поїзди проїжджають без зупинки.

Працюють пересадкові вузли: Золоті ворота – Театральна; Площа Льва Толстого – Палац спорту. Пересадковий вузол Хрещатик – Майдан Незалежності залишається зачиненим.

Поїзди метрополітену під час повітряної тривоги призупиняють рух наземною ділянкою на “червоній” лінії, а на “зеленій” не курсують через Південний міст.

Із 6 червня почали працювати другі вестибюлі на станціях Дарниця та Видубичі. На станціях Осокорки та Лісова роботу вестибюлів буде змінено.

Також із 16 травня 2022 року проїзд у метро Києва став платним. Коштує один квиток 8 гривень.

Підземні станції продовжать цілодобово приймати людей як укриття.

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Джерело: КП Київський метрополітен