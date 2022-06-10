Червень, 10 в 15:45

З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну батьки новонароджених, які перебувають на тимчасово окупованих і захоплених російськими військами територіях, можуть стикатися з певними труднощами під час реєстрації дитини.

Тому в Міністерстві юстиції України детально пояснили, як це можна зробити. Передусім у відомстві наголосили, що під час війни державна реєстрація новонароджених відбувається за зверненням:

одного чи двох батьків;

когось із родичів;

друзів чи іншої довіреної особи.

Звертатися можна до органів місцевого самоврядування (виконавчих комітетів сільських, селищних, міських рад) або до будь-якого органу реєстрації актів цивільного стану.

Зараз дивляться

Якщо дитину все-таки було зареєстровано на тимчасово окупованій території, батьки можуть звернутися до суду на підконтрольній Україні території за спрощеною процедурою та без сплати судового збору.

У такому разі до переліку підстав для державної реєстрації додається рішення суду про встановлення факту народження, яке підлягає негайному виконанню.

Документи, необхідні для реєстрації дитини

Підставами для державної реєстрації народження є:

медичний висновок і медичне свідоцтво про народження (форма № 103/о);

також може бути довідка довільної форми без проставлення печатки, що видається медичним працівником за відсутності можливості заповнення медичного свідоцтва.

Факт народження дитини поза лікарнею на період дії воєнного стану на території України підтверджує лікар, який видає медичне свідоцтво про народження (ф. № 103/о) після проведеного огляду жінки, яка народила дитину, та самого малюка.

Звісно, такий огляд можливий, якщо в первинно-обліковій медичній документації жінки, зокрема в електронній системі охорони здоров’я, наявні відомості, що підтверджують факт її вагітності.

Терміни реєстрації

Сімейний кодекс України зобов’язує батьків зареєструвати народження дитини протягом одного місяця. Але це не обмежує їх у праві звернутися до відділу державної реєстрації актів цивільного стану пізніше.

У період війни відповідальність за порушення місячного терміну не застосовується. Документ, що посвідчує факт народження – принципова деталь для подальшої реєстрації народження дитини.

Державна реєстрація народження дитини в Україні безкоштовна.

Джерело: Міністерство юстиції