Червень, 11 в 21:43

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, що дозволяє бійцям територіальної оборони виконувати завдання у районах, де ведуться бойові дії.

Про це повідомляється на сайті Верховної Ради України.

Закон був прийнятий парламентарями та підписаний головою ВРУ Русланом Стефанчуком ще 6 травня, але тепер, після підпису українського президента, закон набрав чинності.

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Новий закон розширить завдання та повноваження бійців з ТрО, завдяки чому вони зможуть діяти не лише у межах відповідної територіальної громади, а по всій Україні.

Зокрема, йдеться про райони, де йдуть активні бойові дії, а також виконання бойових завдань місцях тимчасово окупованих територій України.

Рішення про виконання завдань ТрО у районах бойових дій прийматиме головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний.

У пояснені до законопроєкту йдеться, що закон зможе забезпечити підвищення спроможностей ТрО та бійців територіальної оборони більш ефективними у системі Сил безпеки та оборони, що сприятиме підвищенню рівня обороноздатності України.

Нагадаємо, 15 травня Володимир Зеленський змінив командувача сил територіальної оборони. Ним став генерал-майор Ігор Танцюра.

Дивіться інтерактивну онлайн-карту бойових дій на території України.

Фото: Генштаб ЗСУ