Червень, 11 в 17:58

В ніч на 12 червня ПриватБанк проведе поточні регламентні роботи на порталі Приват24, через що банківські сервіси не будуть працювати до 5 ранку.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби банку.

– Для безпечної та якісної роботи сервісів, ПриватБанк проводить поточні регламентні роботи у Приват24 у нічний час 12 червня, коли більшість клієнтів не проводить операції, – пояснили у пресслужбі.

У банку додали, що під час проведення робіт з 0:00 до 5:00 ранку – додаток та web-версія Приват24 будуть недоступні.

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Напередодні у роботі ПриватБанку стався збій. Користувачі скаржились на проблеми з користуванням мобільним додатком Приват24. Речник банку пояснив, що це було ситуативною проблемою, що виникла через пікове навантаження платежів.

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