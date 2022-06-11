Червень, 11 в 18:36

Від початку повномасштабної війни Україна порушила понад 16 тис. кримінальних справ проти російських окупантів.

Про це поінформувала генеральний прокурор Ірина Венедіктова, яку цитує створений при Міністерстві культури Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

– Повертаючись до військових злочинів, на сьогодні 16 486, мені здається, відкритих кримінальних справ. Ви ж розумієте, що завтра їх буде на 200 більше. Ми не можемо їх не відкривати, – наголосила Венедіктова, озвучивши дані станом на 10 червня.

Генпрокурор уточнила, що в рамках цих справ є вже 111 підозрюваних у скоєнні воєнних злочинів. А вісім справ зараз розглядаються в суді.

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Крім того, за словами Венедіктової, 623 підозрювані проходять у справах про “злочини агресії”. Це російські топ-чиновники, політики, військовослужбовці та медійні персони.

До них планується застосувати спеціальний механізм заочних розслідувань.

Згідно з уточненою інфографікою, оприлюдненою сьогодні Офісом генпрокурора, в Україні розслідується 16 892 воєнні злочини та злочини агресії, вчинені російськими окупантами за період повномасштабної війни, розв’язаної РФ.

З них 16 273 злочини стосуються порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 Кримінального кодексу України).

Ще 73 злочини РФ стосуються планування, підготовки або розв’язання та ведення агресивної війни (ст. 437 ККУ); 18 – пропаганди війни (ст. 436 ККУ).

У справах щодо агресії РФ проходять 623 підозрюваних – представники військово-політичного керівництва РФ: міністри, депутати, військове командування, посадовці, керівники правоохоронних відомств, пропагандисти Кремля.

Крім того, зафіксовано 8 089 злочинів проти національної безпеки України. Йдеться про: посягання на територіальну цілісність нашої держави; державну зраду; колабораційну діяльність; пособництво РФ; диверсії.

Як відомо, в Україні вже засудили до довічного ув’язнення російського військового Вадима Шишимаріна. В Офісі генпрокурора не виключали можливості його обміну.

Крім того, винесено вирок двом російським військовим Олександру Бобикіну та Олександру Іванову, які обстрілювали цивільні райони Харківської області. Їх засудили до 11,5 років ув’язнення.

Джерело: Офіс генпрокурора, Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки