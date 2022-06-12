Червень, 11 в 23:19

Українські військові тримають під контролем третину Сєвєродонецька, але російські окупанти знищують укріплення, де знаходяться українські військові, з артилерії та авіації.

Про це розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай в ефірі національного телемарафону.

– У вуличних боях, коли йде стрілецька баталія, наші то перемагають. Але, на жаль, артилерія ворога просто розбирає поверх за поверхом будинки, які використовуються як укриття. У цьому сенсі важко, тому що виб’ємо ворога з вулиці, вони потім починають з танків і артилерії, з Градів просто розбирати мікрорайони, будинок за будинком, – розповів очільник ОВА.

Через це українським військовим доводиться робити перегрупування та відходити з різних вулиць.

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Водночас радник керівника Офісу президента Олексій Арестович повідомив, що крім артилерії російські війська використовують у Сєвєродонецьку авіацію.

– Російська армія намагається працювати авіацією, артилерією, у тому числі по промисловій зоні. Вибухнула там з аміаком велика ємність, тому існує небезпека зараження та ураження хімічними речовинами. Попри це бої продовжуються, – сказав він в ефірі з російським правозахисником Марком Фейгіним.

Як Гайдай, так і Арестович, повідомили, що українські війська тримають під контролем третину Сєвєродонецька.

Раніше повідомлялось, що 10 червня окупаційні війська РФ внаслідок обстрілів підприємство Азот у Сєвєродонецьку, а ще раніше – кілька промислових цехів.

Дивіться інтерактивну онлайн-карту бойових дій на території України.

Джерело: Фейгин Live

Фото: Сергій Гайдай