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Факти / Україна

Якби важку зброю дали в січні, мали б іншу ситуацію – Подоляк

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Якби важку зброю дали в січні, мали б іншу ситуацію – Подоляк
Фото: Генштаб ЗСУ

Україна готувалася до війни з минулого року, оскільки інформацію про майбутнє вторгнення Росії давали і західна, і наша розвідки.

Про це написав у Twitter радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

– Якщо Україна ”не готувалася” до війни, чому перші російські удари прийшлися на макети, всі боєприпаси були роззосереджені, а січень і лютий проходили в навчаннях? Тільки якщо хтось давав нам три дні, українська розвідка казала: вистоїмо, – наголосив він.

Водночас він обурився тому, що деякі держави, які знали про агресивні плани Кремля, нічого не зробили, щоб зупинити Путіна.

Зараз дивляться

– А от що зробили інші країни, знаючи про плани Москви вчинити геноцид, щоб її зупинити, – питання. Якби ми почали отримувати важку зброю в січні, ситуація могла б бути іншою, – впевнений Подоляк.

Твіт Подоляка

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