Якби важку зброю дали в січні, мали б іншу ситуацію – Подоляк

Червень, 11 в 16:13

Україна готувалася до війни з минулого року, оскільки інформацію про майбутнє вторгнення Росії давали і західна, і наша розвідки.

Про це написав у Twitter радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

– Якщо Україна ”не готувалася” до війни, чому перші російські удари прийшлися на макети, всі боєприпаси були роззосереджені, а січень і лютий проходили в навчаннях? Тільки якщо хтось давав нам три дні, українська розвідка казала: вистоїмо, – наголосив він.

Водночас він обурився тому, що деякі держави, які знали про агресивні плани Кремля, нічого не зробили, щоб зупинити Путіна.

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