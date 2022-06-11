Якби важку зброю дали в січні, мали б іншу ситуацію – Подоляк
Україна готувалася до війни з минулого року, оскільки інформацію про майбутнє вторгнення Росії давали і західна, і наша розвідки.
Про це написав у Twitter радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.
– Якщо Україна ”не готувалася” до війни, чому перші російські удари прийшлися на макети, всі боєприпаси були роззосереджені, а січень і лютий проходили в навчаннях? Тільки якщо хтось давав нам три дні, українська розвідка казала: вистоїмо, – наголосив він.
Водночас він обурився тому, що деякі держави, які знали про агресивні плани Кремля, нічого не зробили, щоб зупинити Путіна.
– А от що зробили інші країни, знаючи про плани Москви вчинити геноцид, щоб її зупинити, – питання. Якби ми почали отримувати важку зброю в січні, ситуація могла б бути іншою, – впевнений Подоляк.