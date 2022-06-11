Червень, 11 в 19:22

Президент України Володимир Зеленський створив Лисичанську міську військову адміністрацію. Її очільником став Валерій Шибік.

Про це в указі №406/2022 та в розпорядженні №93/2022-рп, що були опубліковані на сайті президента України.

– Утворити Лисичанську міську військову адміністрацію Сєвєродонецького району Луганської області, – ідеться в документі від 11 червня.

Указом Володимир Зеленський доручив Генеральному штабу Збройних Сил України та Луганській ОДА здійснити відповідно до закону України “Про правовий режим воєнного стану” заходи, пов’язані з утворенням військової адміністрації.

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Документ набрав чинності з дня його оприлюднення.

Водночас очільником Лисичанської міської військової адміністрації призначено Валерія Шибіка.