Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Зеленський утворив Лисичанську військову адміністрацію: її керівником став Валерій Шибік

Ілля Нежигай, редактор стрічки
Зеленський утворив Лисичанську військову адміністрацію: її керівником став Валерій Шибік
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський створив Лисичанську міську військову адміністрацію. Її очільником став Валерій Шибік.

Про це в указі №406/2022 та в розпорядженні №93/2022-рп, що були опубліковані на сайті президента України.

– Утворити Лисичанську міську військову адміністрацію Сєвєродонецького району Луганської області, – ідеться в документі від 11 червня.

Указом Володимир Зеленський доручив Генеральному штабу Збройних Сил України та Луганській ОДА здійснити відповідно до закону України “Про правовий режим воєнного стану” заходи, пов’язані з утворенням військової адміністрації.

Зараз дивляться

Документ набрав чинності з дня його оприлюднення.

Водночас очільником Лисичанської міської військової адміністрації призначено Валерія Шибіка.

Читайте
Росіянам не вдається перерізати трасу Лисичанськ - Бахмут, щоб оточити наші сили - Гайдай

Джерела: Офіс президента, Офіс президента
Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка