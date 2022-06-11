Червень, 11 в 20:54

Окупанти будують мешканцям Маріуполя, які втратили житло, тимчасові приміщення, що будуть розташовані поблизу лінії оборони російських військових. Це унеможливить подальший обстріл фортифікаційних споруд ворога при контрнаступі ЗСУ.

Про це на своєму каналі у Telegram повідомив радник мера Маріуполя Петро Анрдющенко.

– Окупанти готують “живий щит” з маріупольців. Днями ми отримали інформацію від містян про початок фортифікаційно-будівельних робіт в проміжку між ринком Азовський та будівлею колишнього супермаркету OBI. Пізніше окупаційна влада почала обережні анонси в режимі відповіді на запитання, що це будівництво “модульних будинків для безхатніх маріупольців”, – написав Андрющенко.

Він додав, що влада міста перевірила зазначену інформацію, зокрема спираючись на джерела з оточення окупаційної “влади” Маріуполя та Маріупольського району, і дійшла висновку, що неподалік від “нових будинків” буде одна з ліній оборони.

Зараз дивляться

– Дійсно, окупаційна влада планує будівництво швидкомонтованих багатоквартирних будинків за технологією, схожою за будівництвом торговельних центрів типу Метро. Власне – тимчасова металева будка на кшталт великої “битовки”. Однак, головне не це. В декількох сотнях метрів від будинків окупанти готують лінію оборону, включаючи окопування важкої техники. Таке розташування фортифікацій унеможливлює нанесення ударів артилерії по укріпленнях окупантів, – пояснив радник міського голови Маріуполя.

Раніше Петро Андрющенко повідомляв, що у Маріуполі майже під половиною багатоповерхівок знаходять по 50-100 тіл загиблих, найбільше – під руїнами хрущовок.

Після початку обстрілів та окупації з боку РФ у Маріуполі загинуло близько 22 тис. містян. Водночас у місті досі залишається близько 100 тис. мешканців.

Джерело: Андрющенко Time

Фото: Андрющенко Time