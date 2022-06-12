Червень, 12 в 0:27

На Запорізькому напрямку Збройні сили України перехопили ініціативу та певні успіхи.

Про це в ефірі з російським правозахисником Марком Фейгін заявив радник голови Офісу президента України Олексій Арестович.

– Запорізький напрямок прийшов у рух нарешті. Як мені підказувала інтуїція, вони (російські війська, – Ред.) пішли не на Запоріжжя, а пішли у бік Оріхового, – сказав він.

За його словами, очікуваний наступ на Запоріжжі було зірвано вдалими контрнаступальними діями ЗСУ. Українські війська перейшли у напрямку від Оріхового, трохи на південь від Василівки, де знаходиться Зелений Гай.

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– Російське командування замість того, щоб йти на північ, були змушені повертатися праворуч, перекидати війська туди, протидіяти, організовувати зустрічні бої. Загалом, все це схоже на все, що завгодно, тільки не схоже на запланований наступ, – пояснив Арестович.

Радник голови ОПУ додав, що це складно назвати повноцінним контрнаступом, а саме поступовими успіхами українських захисників.

У вечірньому зверненні від 11 червня президент України Володимир Зеленський також повідомив, що ЗСУ мають певні успіхи на Запорізькому напрямку.

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Джерело: Фейгин Live