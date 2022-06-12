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Факти / Україна

Підірвати біля себе гранату і поїхати додому з 3 млн рублів: окупанти обговорюють імітацію бойових поранень

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Підірвати біля себе гранату і поїхати додому з 3 млн рублів: окупанти обговорюють імітацію бойових поранень

Служба безпеки України в неділю, 12 червня, опублікувала перехоплення розмови двох російських окупантів, які обговорювали способи, як втекти з війни за допомогою поранення.

– Єдина проблема – госпіталі відмовляються приймати окупантів на лікування та видавати “лікарняні”. Тому вони вивчають досвід “старих вовків”, які вміють завдавати самим собі поранень, які виглядають як бойові, – пояснили у СБУ.

Так, у перехопленні чути, як агресор розповідає, що “вчора пропонував гранатою підірвати – так, щоб одразу вісім людей “затрьохсотилися”.

– Плитами обкластися щоб кінцівки стирчали. В… (здетонувати) її та й усе. Усім поїхати додому з трьома мультами (трьома мільйонами, які мають виплачуватись за бойове поранення), – сказав він.

Зрештою, співрозмовники приходять до висновку, що саме цей план – ідеальний.

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