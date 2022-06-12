Червень, 12 в 18:00

Французькі журналісти, які фільмують події в Україні, показали величезну братську могилу в окупованиму росіянами Маріуполі.

Лише на одному боці кладовища вони нарахували понад 3 тис. нових могил. На більшості поховань замість імені та прізвища – лише номер, написаний фломастером.

– Ми відвідали один із цвинтарів у Маріуполі. Ми бачили там тисячі недавніх могил, збудованих рядами. На цьому боці цвинтаря кількість могил перевищувала 3 тис., – підписала відео журналістка Олександра Дальбек.

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Зазначимо, що агресія Росії спричинила у Маріуполі одну з найбільших гуманітарних катастроф. Місто практично повністю зруйноване внаслідок ворожих обстрілів, залишається без нормального енерго-, водо- та газопостачання.

Від початку російського вторгнення у місті загинули до 22 тис. мирних жителів. Нині у Маріуполі перебувають понад 100 тис. людей.

За словами радника міського голови Петра Андрющенка, протягом двох тижнів окупанти збираються зносити частково зруйновані будинки, а жителям навіть не дозволяють забирати свої речі з уцілілих квартир.

Опалення у Маріуполі загарбники планують замінити наметами для обігріву, а школи, за планом, працюватимуть лише в теплий період.

– Окупаційна адміністрація продовжує практику влаштування сміттєзвалищ відходів на подвір’ях багатоповерхівок. Потроху окупанти починають казати правду, що компенсацій не буде (не сюрприз), заяви переробляють з “компенсації” на “допомогу по ремонту”. Озвучені плани на опалення взимку. Його не буде, але будуть встановлені палатки обігріву. Як в палатках збираюся обігріти понад 130 тис. людей – скоріш відповідь, аніж питання, – написав Андрющенко.

Він зазначив, що у Маріуполі скрізь чути “запах смерті”, водночас окупанти влаштовують “свято на кістях”. Зокрема, вони анонсували відкриття першого дитячого відделення лікарні.

– Обладнання – те що залишилось цілим. Ліки – ті що залишились не розграбелими. Білизна – вкрадена в Укрзалізниці. Пафос і “перемога” – Росії. МраZота може лише нищіти і видавати досягнення України за свої. Такий тобі “день росії”, – написав радник мера.

А на Площі воїнів-визволителів окупанти розгорнули прапор РФ .

– Молоді ублюдки з путлерюгенсу (волонтерська рота) розгорнули триколірну ганчірку в 2,4 тис кв метра на Площі воїнів – визволителів. Знов – без маріупольців, яким це “свято на костях” геть незрозуміле. Всі бачуть справжнє обличчя Росії в Маріуполі. Руйнування. Вбивство. Мародерство. Взагалі ця площа стала сакральною для окупантів. По поверненню треба її кардинально змінити та перейменувати. Аби відмити від брудних лап мраZоти, – написав Андрющенко.

Крім цього, Маріуполь перебуває на межі екологічної та епідеміологічної катастрофи. За даними мера Вадима Бойченка, якщо не провести масову евакуацію до кінця року у місті можуть загинути 10 тис. людей.

Масові поховання на території Маріуполя, дощі та підвищення температури повітря спричинили зростання інфекційних захворювань, зокрема холери і дизентерії. Це підтверджують лікарі і британська розвідка.