Червень, 12 в 19:31

Професор, автор книги Коротка історія Росії Марк Галеотті вважає, що прокремлівські ідеологи спробують показати президента Росії Володимира Путіна як “нового збирача земель” за аналогією з Петром Першим та Іваном Грозним, якщо війна з Україною серйозно затягнеться.

Про це він написав у своїй колонці для Sunday Times.

Він зазначає, що війна на сході України ще ніколи не була такою запеклою, проте, все більш очевидним стає той факт, що ще довго жодна зі сторін не зможе здобути перемогу над другою.

Зараз дивляться

Водночас, політична ціна, яку платить за цю війну Путін, продовжить зростати, внаслідок чого всередині Кремля актуалізувався пошук життєздатної стратегії щодо того, як можна представити президента РФ переможцем у будь-якому випадку.

Однією з таких ідея є та, що РФ “поглинула” розрізнені пострадянські території, і так істотно залежні від Москви, щоб потім представити Володимира Путіна “збирачем російських земель”.

Зазначається, що глава Кремля вже натякнув на це минулого четверга, коли в Росії відзначали 350-річчя від дня народження Петра Великого.

Так, Путін заявив, що у своїх походах проти Швеції Петро нібито “повертав” те, що було російським. Логіку цієї думки російський лідер тоді так і не прояснив.

На думку професора Галеотті, Росія може відчути всі наслідки війни та санкцій до осені. Зокрема йдеться, за його словами, про безробіття, інфляцію та усвідомлення кількості втрат.

Тепер, коли впали всі надії Кремля на швидку та легку перемогу, йдуть закулісні дебати, в яких усі, від інсайдерських аналітичних центрів та до міністрів уряду пропонують різні варіанти виходу із ситуації, щоб привернути увагу Путіна та завоювати його прихильність.

Повідомляється, що одна з дискусій стосується того, чи слід анексувати ті частини України, які все ж таки вдалося окупувати. Це хочуть представити народу Росії як відновлення погано осмисленого розпаду країни наприкінці 1991 року та державний тріумф.

Таким чином врешті-решт Путіна можуть спробувати зобразити як сучасного Івана Великого, який “переміг татар і зібрав російські землі” під владою Москви наприкінці XV століття.

Ось тільки подібний підхід, як зазначається, породить одразу низку проблем: на міжнародній арені це буде виглядати як ненаситний імперіалізм, рішучість відновити царську чи радянську імперії.

Галеотті додав, що якщо подивитися на це з фінансової та адміністративної точок зору, а також – з погляду безпеки щодо утримання захоплених територій України – це буде дуже складне завдання.

Однак Путін схильний вибирати очевидно короткострокову вигоду за рахунок довгострокових проблем – прикладом чого може бути тимчасова окупація українського Кримського півострова.

Також Марк Галеотті наголосив, що якщо зважити на постійність чуток про проблеми Володимира Путіна зі здоров’ям, глава Кремля може зараз не надто дбати про довгострокову перспективу.