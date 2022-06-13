Червень, 12 в 22:19

Російські військові продовжують наступ на Донбасі, готуючись до підкріплення своїх військ резервними силами. Окупанти намагаються тиснути у напрямку Лисичанська, Бахмута та Слов’янська.

Про це у вечірньому зверненні за 12 червня заявив президент Володимир Зеленський.

– Ключова тактична мета окупантів не змінилася. Вони тиснуть у Сєвєродонецьку, там тривають дуже жорстокі бої – буквально за кожен метр. А також тиснуть у напрямку на Лисичанськ, Бахмут, Слов’янськ тощо. Російська армія пробує завести на Донбас резервні сили. Але які в них можуть бути резерви зараз? Схоже, спробують кинути в бій слабо підготовлених строковиків і тих, кого зібрали шляхом прихованої мобілізації. Російські генерали розглядають своїх людей просто як гарматне мʼясо, яке їм потрібне, щоб забезпечувати перевагу в кількості, – сказав президент України.

Він зауважив, що така перевага означає, що лише у червні загиблих російських військових на території України може стати вже понад 40 тис.

Зараз дивляться

– Росія ще в червні може перетнути межу в 40 тисяч своїх втрачених військових. У жодній іншій війні за багато десятиліть вони стільки не втрачали, – зауважив український лідер.

Президент Зеленський додав, що за 109 днів війни Росія завдала по території України понад 2,6 тис. ударів крилатими ракетами.

– Сьогодні вже 109-й день повномасштабної війни, але далеко не 109-й день, коли ми говоримо партнерам просту річ: Україні потрібні системи сучасної протиракетної оборони. Постачання таких систем було можливим і цьогоріч, і минулого року, і ще раніше. Чи отримали ми їх? Ні. Чи потрібні вони? Так. Набралося вже 2606 ствердних відповідей на це запитання у вигляді різних російських крилатих ракет, які вдарили по українських містах. По наших містах, по наших селах за час від 24 лютого. Це життя, які можна було б урятувати, це трагедії, яким можна було б запобігти, якби до України дослухалися, – наголосив президент.

Він зауважив, що Україна щодня працює з Євросоюзом щодо кандидатського статусу.

– Нашою державою зроблено все заради позитивної відповіді. Питання лише в рішучості деяких європейських лідерів, – сказав Володимир Зеленський.

Крім того, президент України Володимир Зеленський заявив, що після ракетного удару по Тернопільській області в лікарнях досі залишаються десять людей. Він додав, що серед постраждалих є 12-річна дівчинка з Харкова, яка переїхала на Тернопільщину, ховаючись від російської армії.