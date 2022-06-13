Червень, 12 в 23:12

Місцеві ЗМІ та мешканці Харкова повідомляють про вибухи у місті.

Перед цим, о 23:02, у місті та області була оголошена повітряна тривога. Крім Харківської області, сирени лунають у всіх східних областях України.

За декілька хвилин до вибухів у соціальних мережах поширилась інформація, що з боку російського Бєлгорода були випущені декілька ворожих ракет.

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Місцеві ЗМІ повідомляють, що у Харкові щонайменше було чутно два вибухи.

З боку офіційних осіб доки не було інформації щодо вибухів.