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Факти / Україна

У Харкові пролунали вибухи

Ілля Нежигай, редактор стрічки
У Харкові пролунали вибухи
Фото: Depositphotos

Місцеві ЗМІ та мешканці Харкова повідомляють про вибухи у місті.

Перед цим, о 23:02, у місті та області була оголошена повітряна тривога. Крім Харківської області, сирени лунають у всіх східних областях України.

За декілька хвилин до вибухів у соціальних мережах поширилась інформація, що з боку російського Бєлгорода були випущені декілька ворожих ракет.

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Місцеві ЗМІ повідомляють, що у Харкові щонайменше було чутно два вибухи.

З боку офіційних осіб доки не було інформації щодо вибухів.

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