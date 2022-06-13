Червень, 12 в 21:57

У Лисичанську Луганської області внаслідок обстрілу росіян загинула шестирічна дитина.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. Також він зазначив, що два мости, які ведуть до Сєвєродонецька, зруйновано російськими військами. Третій міст цілий день перебуває під обстрілами.

– Він старий та критично аварійний, вантажівки ним пересуватися не можуть – великий ризик обвалу. В разі руйнування цього шляхопроводу – обласний центр буде відрізано. Військові готові до будь-якого розвитку подій, – написав він.

За словами Гайдая, можливості евакуюватися з Сєвєродонецька немає. Єдиний варіант виходу з міста – пішки вцілілим мостом, але це вкрай небезпечно.

Зараз дивляться

– Ми проробляємо можливість евакуації з обласного центру з Іриною Верещук. Маємо надію, що організований вихід з міста стане можливим, але для цього маємо отримати гарантії безпеки, – написав Гайдай.

Голова Луганської ОВА додав, що на території заводу Азот у Сєвєродонецьку залишаються близько 500 мирних мешканців, з них 40 – це діти.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що український бійцям вдалося зупинити ворога у Сєверодонецьку.

Попри те, що росіяни масово застосовують артилерію та мають десятикратну вогневу перевагу, ЗСУ продовжують утримувати позиції.