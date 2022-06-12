У Мелітополі підірвали приміщення окупантів, є постраждалі – ЗМІ

Червень, 12 в 20:35

В окупованому Мелітополі стався вибух, повідомляється про постраждалих.

Про це пишуть як місцеві Telegram-канали, і російські пропагандистські ЗМІ.

У Telegram-каналі Риа-Мелитополь, який виступає проти російських окупантів, повідомляється, що вибух у Мелітополі стався близько 17:45 біля пам’ятника танку Т-70 на вулиці Героїв України (стара назва – Кирова).

Зараз дивляться

Видання пише, що район події оточений, а окупанти перевіряють машини та обшукують “підозрілих” людей.

Також канал поширив фото із закривавленим асфальтом. Невідомо, чи це фото зроблено на місці вибуху.

Мер Мелітополя Іван Федоров під час ефіру на своїй сторінці у Facebook заявив, що йому невідомі деталі вибуху.

– Щодо вибуху треба питати рашистів. Вони там один одного підривають і, звичайно, намагатимуться у цьому звинуватити Збройні сили України. Але ми чітко розуміємо, що це їхня тактика, їхня методика, а деталі, я впевнений, ми зможемо дізнатися вже найближчим часом, – сказав він.

Кремлівські ставленики Кремля в Мелітополі, які нібито представляють “владу” у місті, також підтвердили вибух. За даними окупаційної влади, вибух стався біля “управління МВС”, звинувативши в цьому, звичайно, українську сторону. За їхніми словами, від вибуху постраждали двоє людей – чоловік і жінка.

Крім коментаря міського голови Мелітополя Івана Федорова, підтверджень вибуху з боку українських офіційних осіб наразі не надходило.

Напередодні мешканців окупованих міст Запорізької області попереджали, що російські окупанти можуть влаштовувати провокації із подальшим звинуваченням України та ЗСУ. У Telegram-каналах закликали через можливі провокації не відвідувати масові заходи, заплановані на цей день.

Джерела: Риа-Мелитополь, Ivan Fedorov

Фото: Риа-Мелитополь