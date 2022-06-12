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Факти / Україна

У Сєвєродонецьку боєць Нацгвардії пострілом Ігли збив ворожий безпілотник

Ольга Тетеріна, редакторка розділу Здоров’я
Орлан-10

У Сєвєродонецьку боєць Нацгвардії влучним пострілом знищив ворожий безпілотник.

Про це повідомила Національна гвардія України. За їхніми даними, нацгвардієць з першого пострілу ПЗРК Ігла збив російський безпілотник Орлан-10.

– Нацгвардійці спільно зі ЗСУ героїчно та мужньо протистоять російським окупантам, кожного дня продовжуються запеклі бої за кожний клаптик нашої землі, – зазначила Нацгвардія.

Зранку 12 червня у Генштабі ЗСУ інформували про ситуацію на Сєвєродонецькому напрямку. Так, окупанти вели штурмові дії у місті Сєвєродонецьк, однак успіху не мали. Бойові дії тривали у районі Тошківки.

Зараз дивляться

Загалом російська армія втратила понад 1,4 тис. танків та 32 тис. військових з особового вкладу під час повномасштабної війни проти України. Найбільші втрати за добу ворог зазнав на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 109-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Нацгвардія

Джерело: Нацгвардія
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