Червень, 12 в 23:13

Внаслідок обстрілу міста Соледар у Донецькій області загинула одна мирна мешканка, ще троє постраждали.

Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у своєму каналі у Telegram.

– За 12 червня росіяни вбили одного мирного мешканця Соледара, поранили ще трьох, – повідомив він.

Очільник Донецької ОВА зазначив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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Кореспондент телеканалу ICTV з Донецької області повідомив, що загиблою внаслідок обстрілу Соледара є жінка похилого віку.

Зокрема, окупаційні війська РФ завдали удару артилерією по території Вуглегірської ТЕС на Донеччині. Після атаки окупантів, на території теплоелектростанції почалась пожежа.

Крім артилерії, ворог нещадно завдає ударів авіацією по територіях Луганської та Донецької областей.

Військові з фронту на Донбасі кажуть, що кожен день доводиться переміщуватись та створювати фортифікаційні споруди.

Президент України Володимир Зеленський 12 червня заявив, що окупаційні війська Російської Федерації намагаються тиснути у напрямках Лисичанська, Бахмута та Слов’янська.

Водночас головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що українським силам оборони вдалось зупинити наступ ворога у Сєвєродонецьку.

Джерела: Павло Кириленко, Новости Донбасса