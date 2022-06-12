За добу понад 36 тисяч: все більше українців повертається додому з-за кордону
До України за минулу добу через західний кордон повернулося додому понад 36 тисяч українців, всього на територію нашої держави заїхало майже 41 тисяча людей.
Про це повідомляє Західне регіональне управління ДПСУ.
Прикордонники наголошують, що вже місяць кількість українців, які повертаються до України, більша за чисельність тих, які полишають територію нашої держави.
За добу 11 червня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули 81 тисяча осіб та майже 20 тисяч транспортних засобів.
З України минулої доби вибули 40 тисяч осіб. Понад 24 тисячі з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до Словаччини, Угорщини, Румунії та Молдови, наголошують прикордонники.
Раніше стало відомо, що з початку повномасштабної війни, 24 лютого, прикордонники затримали 3 250 чоловіків віком від 18 до 60 років, які намагалися незаконно перетнути кордон України.