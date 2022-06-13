Через обстріли окупантами зелених коридорів загинуло 30 людей
Фото: Нацполіція
Голова Національної поліції України Ігор Клименко заявив, що окупаційні війська понад пів сотні разів обстріляли евакуаційні маршрути мирного населення. В результаті, за його даними, загинуло понад 30 людей.
Про це Клименко заявив в інтерв’ю агентству Інтерфакс-Україна, опублікованому 13 червня.
Як уточнюється, силові структури розпочали понад 80 кримінальних проваджень саме за фактом порушень функціонування зелених коридорів.
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– Під час обстрілів зелених коридорів загинуло понад 30 людей, серед яких 5 дітей. І це лише наявні офіційні дані, – зазначив він.
Нагадаємо, зараз відомо вже про 288 загиблих від рук окупантів дітей.