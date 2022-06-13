Червень, 13 в 12:46

У Мелітополі 12 червня російська окупаційна влада вирішила створити видимість свята та “відсвяткувати день Росії”. Але воно не відбувалося, адже ніхто з місцевих мешканців на нього не прийшов.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров в ефірі інформаційного телемарафону.

– Лише під дулом автомата окупанти змогли зібрати людей і зробити якусь виставу. Свято не відбулося, тому вони вирішили усе зіпсувати й самі зробили вибух, – зазначив він.

Федоров впевнений, що саме росіяни підлаштували вибух, який стався поруч з так званим МВС РФ.

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– Уявіть собі вибух поряд з міністерством, яке цілодобово добре охороняють. Пролунав досить потужний вибух саме тоді, коли їм це потрібно, – каже мер міста.

Крім того, 11 червня у Мелітополі вороги почали роздавати російські паспорти, які є “квитком для втечі”. Охочих отримати такий квиток виявилося всього 10 на 150-тисячне місто.

Водночас Федоров наголосив, що в місті є проблеми з медициною та освітою. Так, люди, яким потрібна медична допомога, не можуть її отримати у Мелітополі та виїхати з міста.

Росіяни намагаються відновити роботу шкіл, але українці не хочуть віддавати своїх дітей у російські навчальні заклади. За словами мера, близько 80% населення через війну опинилися без роботи, тому у них немає змоги придбати продукти та ліки.

Однак боротьба за місто триває. Населення, яке залишилося у Мелітополі, допомагає чинити опір російським окупантам. Так, вони знеструмлюють потяги, підривають потяги, рейки, припиняють постачання боєприпасів.

– Спротив Мелітополя лише наростатиме, але працюватиме лише точково по російських окупантах та їхніх базах тощо, – додав Федоров.

Нагадаємо, що в окупованому Мелітополі стався вибух. За даними окупаційної влади, вибух стався біля “управління МВС”, у цьому звинуватили українську сторону. Вони стверджують, що від вибуху постраждали двоє людей – чоловік і жінка.