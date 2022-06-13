Червень, 13 в 16:00

Українські військові могли виявити та знищити базу бойовиків ПВК Вагнера в Луганській області завдяки відео у сервісі TikTok.

Про це розповів в одному з інтерв’ю дослідник Conflict Intelligence Team (CIT) Кирило Михайлов.

Йдеться про знищення бази “вагнерівців” на стадіоні в тимчасово окупованому місті Кадіївка (колишній Стаханов).

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За словами Михайлова, Збройні сили України могли ідентифікували позиції бойовиків за допомогою TikTok-ролика, після чого відкрили по них вогонь.

– Щодо ситуації з “вагнерівцями”. Було відео, де були ці найманці, зняте в дитячо-юнацькій спортивній школі. Удар було завдано по стадіону, який розташований за декілька сотень метрів від тієї школи. Ситуація наступна. Побачили це відео; з’ясували, де воно було зняте; відправили туди дрон, і він вже знайшов цю базу на стадіоні, по якій було завдано удару… (Відео, – Ред.), яке завірусилося, на ньому було знайдено будівлю дитячо-юнацької спортивної школи в місті Кадіївка. Потім їх там і знайшли, – зазначив Михайлов.

Він нагадав, що подібне відбулося в травні, під час боїв за Сєвєродонецьк. Тоді російський пропагандист Олександр Коц зняв момент обстрілу міста з міномета Тюльпан. Пропагандистський репортаж дозволив скоригувати вогонь ЗСУ, і міномет було знищено.

Михайлов також навів дані на підтвердження того, що “вагнерівці” дійсно зазнали втрат у повномасштабній війні на території України.

– Є певне підтвердження, що “вагнерівці” насправді зазнали втрат. Якщо подивитися на звіт так званого “міністерства надзвичайних ситуацій ЛНР”, які кажуть, що у тому районі було 22 людини. Але вони описують тільки двох жінок похилого віку. Де ще 20? Незрозуміло. Вони визнають, що стадіон було зруйновано, тож можна зробити припущення, що саме ці 20, про яких у звіті нічого немає, — “вагнерівці”, які мали б загинути, – пояснив він.

Про знищення бази бойовиків ПВК Вагнера (нині Ліга) на Луганщині стало відомо 10 червня. Як зазначав голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, вижив лише один бойовик, всі інші загинули.

Днями ЗСУ також накрили командний пункт кадирівців у Рубіжному.

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Фото: Скріншот з відео Сергія Гайдая