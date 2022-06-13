Червень, 13 в 11:59

Цього тижня на українців чекає справжня літня спека, а також дощі з грозами в окремих областях.

У вівторок, 14 червня, в більшості областей нашої країни синоптики прогнозують спекотну погоду. У західних регіонах стовпчики термометрів вдень показуватимуть +25°, а вночі опустяться до +13-14°.

Ще більше повітря прогріється у східних областях – до +27-31°. На решті території стовпчики термометрів показуватимуть в середньому +24-28°. Опади можливі в деяких північних, східних та південних областях.

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У середу, 15 червня, дощі і грози прогнозують у Харківській, Луганській, Донецькій, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Стовпчики термометрів по Україні показуватимуть вдень в середньому від +21° до +27°.

У четвер, 16 червня, в усіх областях буде сонячна літня погода без опадів. Температура повітря по Україні вдень коливатиметься від +22° до +28°.

У п’ятницю, 17 червня, дощі з грозами прогнозують у всіх західних областях, а також у Києві, Чернігівській, Вінницькій та Житомирській областях. Температура повітря становитиме від +20° до +28°.