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Факти / Україна

Окупанти завдали ракетного удару по Прилуках на Чернігівщині

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
Підтверджено
Вибух_чорний дим
Фото: Depositphotos

У Чернігівській області повідомляють про вибухи. Інформацію підтвердив голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

За його словами, ворог наніс ракетний удар по Прилуках. Зокрема, зафіксовано прильоти трьох ракет. Інформація щодо руйнувань уточнюється.

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О 12.59 у Чернігівській області оголосили повітряну тривогу, вона триває досі.

Місто Прилуки Чернігівської області розташоване за 180 км від Чернігова та на відстані 135 км від Києва.

Прилуки на карті

Тим часом у Генштабі ЗСУ повідомляють, що на 110-й день повномасштабної війни на Слов’янському напрямку російські підрозділи основні зусилля зосереджували на штурмі населених пунктів Долина та Богородичне, але успіху не мали.

На Донецькому напрямку російські окупанти наступають, щоб оточити українські війська у районах Сєвєродонецька і Лисичанська.

Більше про ситуацію на фронті дізнавайтеся з карти бойових дій в Україні.

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