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Факти / Україна

На Кіровоградщині автомобіль злетів у ставок: загинули двоє дорослих та дитина

Олег Авєрін, журналіст розділу Lifestyle
На Кіровоградщині автомобіль злетів у ставок: загинули двоє дорослих та дитина
Фото: ДСНС

На Кіровоградщині у сільському ставку загинули двоє дорослих та дитина. Про це повідомила пресслужба з Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

12 червня о 16:01 до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що в с. Мартоноша Новомиргородської МТГ Новоукраїнського району у місцевому ставку затонув автомобіль, у якому перебували п’ятеро осіб. Троє вибрались на поверхню, але одна жінка загинула. Ще одна жінка та дитина залишились у затонулій машині.

Особовим складом водолазно-рятувальної групи аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС в області тіла загиблих вилучено з водойми.

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Джерело: ДСНС
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