Продав гуманітарку від ЄС та США на 500 тис. грн: у Києві затримали шахрая

Червень, 13 в 18:19

У Києві затримали підприємця, який продав гуманітарну допомогу на понад 500 тис. грн. Щоб зберігати товари, призначені на допомогу мирним жителям, чоловік орендував у столиці складські приміщення.

За даними Київської міської прокуратури, ділок систематично наживався на продажу військової амуніції, продуктах і товарах особистої гігієни, ввезених до України для допомоги людям, які постраждали від агресії російської армії.

Чоловік налагодив незаконний механізм продажу гуманітарної допомоги, отриманої від країн-членів Європейського Союзу та Сполучених Штатів Америки. Під час розслідування зафіксували спроби продажу гуманітарної допомоги. Йдеться про продукти на суму понад 500 тис. грн.

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Наразі підприємця затримали правоохоронці. Чоловікові повідомили про підозру за незаконне використання гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безкоштовної допомоги з метою отримання прибутку за ч. 3 ст. 201-2 чинного Кримінального кодексу України.

Підприємцеві може загрожувати тюремне ув’язнення від п’яти до семи років з позбавленням права займатися певною діяльністю до трьох років та конфіскацією майна. Чоловікові хочуть обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Наразі досудове слідство триває.