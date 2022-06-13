Російські війська завдали авіаудару по Бахмуту
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Російські війська завдали авіаудару по Бахмуту Донецької області. Про це йдеться у повідомленні телеканалу Дом.
– Ударна хвиля вибила шибки у багатьох житлових будинках. У деяких із них заклинили залізні вхідні двері – мешканці залишились заблокованими всередині.
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Наразі рятувальники ДСНС України намагаються допомогти людям евакуюватися з будівель, – йдеться у повідомленні.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
Джерело: телеканал Дом