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Факти / Україна

Російські війська завдали авіаудару по Бахмуту

Олег Авєрін, журналіст розділу Lifestyle
Російські війська завдали авіаудару по Бахмуту
Фото: Depositphotos

Російські війська завдали авіаудару по Бахмуту Донецької області. Про це йдеться у повідомленні телеканалу Дом.

– Ударна хвиля вибила шибки у багатьох житлових будинках. У деяких із них заклинили залізні вхідні двері – мешканці залишились заблокованими всередині.

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Наразі рятувальники ДСНС України намагаються допомогти людям евакуюватися з будівель, – йдеться у повідомленні.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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Джерело: телеканал Дом

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