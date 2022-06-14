Розраховуємо на підтримку Нідерландів: Зеленський обговорив з Марком Рютте вступ України до ЄС

Червень, 13 в 21:59

Володимир Зеленський в ході перемовин з прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте проінформував його про актуальну ситуацію на фронті.

Також лідер нашої держави подякував Марку Рютте за оборонну допомогу, яку Нідерланди надають у протидії агресії РФ.

– Обговорили євроінтеграційний шлях України. Розраховуємо на підтримку, – написав Зеленський на своїй офіційній сторінці у Twitter.

Нагадаємо, що прем’єр Нідерландів Марк Рютте висловив думку, що Україна навряд чи скоро отримає статус кандидата на вступ до Євросоюзу. Він заявив, що Нідерланди “не за і не проти приєднання України, Молдови та Грузії” до ЄС.

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Джерело: Володимир Зеленський