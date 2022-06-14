Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Розраховуємо на підтримку Нідерландів: Зеленський обговорив з Марком Рютте вступ України до ЄС

Маліновська Ангеліна, Редактор сайту
Розраховуємо на підтримку Нідерландів: Зеленський обговорив з Марком Рютте вступ України до ЄС

Володимир Зеленський в ході перемовин з прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте проінформував його про актуальну ситуацію на фронті.

Також лідер нашої держави подякував Марку Рютте за оборонну допомогу, яку Нідерланди надають у протидії агресії РФ.

– Обговорили євроінтеграційний шлях України. Розраховуємо на підтримку, – написав Зеленський на своїй офіційній сторінці у Twitter.

Нагадаємо, що прем’єр Нідерландів Марк Рютте висловив думку, що Україна навряд чи скоро отримає статус кандидата на вступ до Євросоюзу. Він заявив, що Нідерланди “не за і не проти приєднання України, Молдови та Грузії” до ЄС.

Зараз дивляться

Джерело: Володимир Зеленський

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка