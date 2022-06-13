Червень, 13 в 17:06

У російських окупантів через значні втрати в Україні не витримують нерви, навіть зафіксовано випадки відправлення на лікування до психоневрологічних закладів. Принаймі про це свідчить перехоплення розмов військовослужбовців ЗС РФ з родичами, які оприлюднює Головне управління розвідки Міноборони України.

У телефонній розмові з дружиною росіянин розповів, що тільки у його підрозділі загинуло 11 солдатів, а сам він дивом уцілів – бронежилет врятував від осколків.

Він жаліється, що ЗСУ постійно б’ють із 152-го та 202-го калібрів.

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– У пацанів вже дах їде. Трьох на дурку відправили, – сказав окупант.

Попередні перехоплення ГУР свідчать про те, що російські окупанти намагаються звільнитися зі ЗС РФ та мріють вибратися з території України. При цьому вони не приховують свого розчарування власною армією.