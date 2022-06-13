Червень, 13 в 17:53

Кореспондент Радіо Свобода у Брюсселі Рікард Йозвяк заявив, що Європейська комісія вже провела дебати за заявками України, Грузії та Молдови на набуття статусів кандидатів у члени Європейського Союзу.

Про це Йозвяк у понеділок, 13 червня, написав у себе у Twitter.

– Схоже, що Україна та Молдова матимуть статус кандидатів ЄС з умовами, але щодо Грузії питання залишається відкритим, – вважає журналіст.

За його інформацією, остаточне рішення ухвалять у п’ятницю, 17 червня, а вердикт буде публічно винесений країнами-членами Європейського Союзу наступного тижня.

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