Кореспондент Радіо Свобода у Брюсселі Рікард Йозвяк заявив, що Європейська комісія вже провела дебати за заявками України, Грузії та Молдови на набуття статусів кандидатів у члени Європейського Союзу.

Про це Йозвяк у понеділок, 13 червня, написав у себе у Twitter.

За його інформацією, остаточне рішення ухвалять у п’ятницю, 17 червня, а вердикт буде публічно винесений країнами-членами Європейського Союзу наступного тижня.

European Commission today had an orientation debate on the membership application of #Ukraine, #Moldova and #Georgia today. looks like candidate status with conditions for ???????????????? but still question marks about ????????. decision on Fri & member states to give final verdict nxt week

— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) June 13, 2022