Червень, 13 в 1:02

Постачання західних реактивних систем залпового вогню в Україну має відбутись найближчим часом.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Рєзніков в інтерв’ю The Economist.

Видання зазначає, що Україні зараз потрібна допомога Заходу, щоб зупинити наступ, але вона не поставляється з достатньою швидкістю, хоча в деяких районах бойових дій російські війська вдесятеро перевершують українців за вогневою силою.

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Реактивні системи залпового вогню знаходяться в процесі постачання, вони повинні прибути “скоро… можливо через тиждень, можливо, через два”, сказав Олексій Резніков. При цьому Україні вони потрібні у великій кількості, і від того, чи погодяться її союзники відправити їх, може залежати реакція Росії на їхнє розгортання, пише видання.

Міністр Резніков також прокоментував бюрократичні процеси, які уповільнюють постачання озброєнь.

За його словами, втома – це “природна психологічна реакція на стрес”, у політиків є також внутрішні проблеми, про які треба турбуватися, а лідерам різних країн ще й доводиться “продумувати наслідки”. Але іноді розчарування дається взнаки. За словами Олексія Резнікова, якщо війна і навчила його чомусь, то це тому, що союзники України більше говорять про права людини та свободу, ніж захищають їх.

– Бюрократія і прагматизм Заходу виявилися набагато сильнішими за його цінності, – сказав він.

Попри те, що Україна для Франції та Німеччини, як зазначає видання, є “дратівливою перешкодою”, яка стоїть на шляху до комфортного життя, Олексій Резніков все ж таки стримується при переговорах з колегами з Парижа та Берліна.

– Я професійно обумовлений як юрист, тож так. Але після цього, у неформальній обстановці, я можу випустити кілька досить різких слів, – наголосив міністр.

Глава Міноборони наголосив, що українці ніколи не погодяться на територіальні поступки путінському режиму, який пролив стільки української крові.

– Вони намагаються створити хаос, паніку та страх, щоб змусити нас підписати акт про капітуляцію. Це не спрацювало. Ми навіть близько не перебуваємо в такому настрої, – заявив Олексій Рєзніков.

Він також розповів, що попри публічні заяви розвідок та заспокійливий тон українського керівництва, збройні сили України готувалися до гіршого у довоєнний час. Головна хитрість полягала в тому, щоб оголосити “планові” військові навчання дзеркальним відображенням російських та білоруських навчань у перші тижні лютого.