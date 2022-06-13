ЗСУ знищили три ворожих Гради, якими росіяни обстрілювали Сєвєродонецьк
У Луганській області Сили спеціальних операцій у співпраці з Національною гвардією України спалили три ворожі Гради. Ними росіяни обстрілювали Сєвєродонецьк.
Про це повідомили ССО у соціальних мережах.
– Під час розвідки тилів противника на Сєвєродонецькому напрямку оператори ССО виявили кілька установок РСЗВ БМ-21 Град. Саме їх противник застосовував для обстрілів Сєвєродонецька, інших населених пунктів і позицій Сил оборони, – зазначили ССО.
Встановивши точні координати ворожих машин з допомогою безпілотного комплексу, воїни передали ці дані артилеристам НГУ – воїнам гаубичних розрахунків М777.
Ті знищили три з чотирьох установок ворожих РСЗВ, ще одну установку пошкоджено.
Крім того, в районі Ізюма на Харківщині зенітні ракетні Повітряні Сили ЗС України збили російський винищувач-бомбардувальник Су-34.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 110-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
Джерело: ССО