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Факти / Україна

ЗСУ знищили три ворожих Гради, якими росіяни обстрілювали Сєвєродонецьк

Ольга Тетеріна, редакторка розділу Здоров’я
луганщина

У Луганській області Сили спеціальних операцій у співпраці з Національною гвардією України спалили три ворожі Гради. Ними росіяни обстрілювали Сєвєродонецьк.

Про це повідомили ССО у соціальних мережах.

– Під час розвідки тилів противника на Сєвєродонецькому напрямку оператори ССО виявили кілька установок РСЗВ БМ-21 Град. Саме їх противник застосовував для обстрілів Сєвєродонецька, інших населених пунктів і позицій Сил оборони, – зазначили ССО.

Встановивши точні координати ворожих машин з допомогою безпілотного комплексу, воїни передали ці дані артилеристам НГУ – воїнам гаубичних розрахунків М777.

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Ті знищили три з чотирьох установок ворожих РСЗВ, ще одну установку пошкоджено.

Крім того, в районі Ізюма на Харківщині зенітні ракетні Повітряні Сили ЗС України збили російський винищувач-бомбардувальник Су-34.

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Повномасштабна війна в Україні триває вже 110-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

ДжерелоССО

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