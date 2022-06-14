Грузинський прем’єр вважає, що його країна найбільше заслуговує на статус кандидата в ЄС
Прем’єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив, що статус кандидата на членство в ЄС насамперед заслуговує Грузія, а потім уже Україна та Молдова.
Про це він заявив на засіданні уряду.
– Якщо хтось і заслуговує на статус кандидата в ЄС, то це Грузія, а потім уже Україна та Молдова. Коли кажуть, що Україна в стані війни й через це їй має бути надано, перепрошую, якщо надання статусу визначається війною, ми не хочемо війни, друзі, ми вимагаємо заслуженого статусу! – заявив він.
Гарібашвілі вважає, що Грузія заслужила цей статус 30-річною боротьбою на шляху будівництва демократії та реформами останніх дев’яти років.
– Ми просимо тільки цього, я сказав це публічно, і в Давосі, і в Братиславі, і в Брюсселі, ми не просимо нічого особливого та незаслуженого, ми просимо заслуженого статусу, – каже Гарібашвілі.
Він додав, що у разі відмови у наданні Грузії статусу кандидата на членство в Євросоюзі країна продовжить проведення реформ і не змінить оголошеного курсу на інтеграцію з Європою.
Нагадаємо, що 28 лютого Україна подала заявку на вступ до Європейського Союзу за спецпроцедурою. Слідом за нею Грузія та Молдова подали заявку на членство в ЄС 3 березня.
Крім того, видання Politico з посиланням на своє джерело повідомило, що Єврокомісія наполягатиме на наданні Україні статусу кандидата в члени Європейського Союзу.
За словами джерела, комісія не забуває, що Україна – єдина країна в Європі, де люди загинули, де в людей стріляли, бо вони були на вулицях із прапорами ЄС.
9 червня лідери фракцій Європарламенту виступили із закликом до саміту Євросоюзу надати Україні та Молдові статус кандидата на вступ, а щодо Грузії попросили працювати над таким статусом.
Джерело: Грузія Online