Червень, 14 в 11:11

Прем’єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив, що статус кандидата на членство в ЄС насамперед заслуговує Грузія, а потім уже Україна та Молдова.

Про це він заявив на засіданні уряду.

– Якщо хтось і заслуговує на статус кандидата в ЄС, то це Грузія, а потім уже Україна та Молдова. Коли кажуть, що Україна в стані війни й через це їй має бути надано, перепрошую, якщо надання статусу визначається війною, ми не хочемо війни, друзі, ми вимагаємо заслуженого статусу! – заявив він.

Гарібашвілі вважає, що Грузія заслужила цей статус 30-річною боротьбою на шляху будівництва демократії та реформами останніх дев’яти років.

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– Ми просимо тільки цього, я сказав це публічно, і в Давосі, і в Братиславі, і в Брюсселі, ми не просимо нічого особливого та незаслуженого, ми просимо заслуженого статусу, – каже Гарібашвілі.

Він додав, що у разі відмови у наданні Грузії статусу кандидата на членство в Євросоюзі країна продовжить проведення реформ і не змінить оголошеного курсу на інтеграцію з Європою.

Нагадаємо, що 28 лютого Україна подала заявку на вступ до Європейського Союзу за спецпроцедурою. Слідом за нею Грузія та Молдова подали заявку на членство в ЄС 3 березня.

Крім того, видання Politico з посиланням на своє джерело повідомило, що Єврокомісія наполягатиме на наданні Україні статусу кандидата в члени Європейського Союзу.

За словами джерела, комісія не забуває, що Україна – єдина країна в Європі, де люди загинули, де в людей стріляли, бо вони були на вулицях із прапорами ЄС.

9 червня лідери фракцій Європарламенту виступили із закликом до саміту Євросоюзу надати Україні та Молдові статус кандидата на вступ, а щодо Грузії попросили працювати над таким статусом.

Джерело: Грузія Online