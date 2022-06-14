Карта бойових дій на 14.06.2022 – ситуація на фронті

Червень, 14 в 12:12

14 червня російські військові не припиняють наступу в Східній операційній зоні та завдають ракетних й авіаційних ударів по об’єктах інфраструктури на території України.

Карта бойових дій в Україні на 14.06.2022

На Волинському та Поліському напрямках українська сторона суттєвих змін у діяльності підрозділів Збройних сил Білорусі не зафіксувала.

На Сіверському напрямку ворог посилив двома батальйонними тактичними групами повітряно-десантних військ підрозділи 1 танкової армії Західного військового округу, що прикривають кордон з Україною в Брянській та Курській областях.

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Крім того, російські загарбники обстріляли з артилерії позиції Сил оборони в прикордонних районах Сумської та Чернігівської областей.

У районі населеного пункту Середина Буда Сумської області росіяни розвідували ситуацію з допомогою безпілотника.

На Харківському напрямку армія РФ веде позиційну оборону та докладає всіх зусиль, щоб завадити просуванню підрозділів Сил оборони до держкордону.

Райони населених пунктів Рубіжне, Руська Лозова, Байрак та Дементіївка окупанти обстріляли, залучивши, зокрема, армійську авіацію.

На Слов’янському напрямку російські військові намагаються встановити повний контроль над Богородичним та розвинути наступ на Слов’янськ.

Під вогнем ворожої артилерії перебувають Дібрівне, Карнаухівка, Нова Дмитрівка та Вірнопілля.

Перегруповують росіяни війська й для розвитку наступу в напрямках Лиман – Райгородок та Ямпіль – Сіверськ на Лиманському напрямку.

Посилив ворог орієнтовно двома батальйонними тактичними групами угруповання в районі населених пунктів Кремінна – Рубіжне на Сєвєродонецькому напрямку.

14 червня армія РФ штурмує обласний центр за підтримки артилерії та намагається закріпитися в центральній частині міста.

Під вогнем ворожої артилерії перебувають позиції українських військ у районах населених пунктів Відродження, Новолуганське й Бахмут на Бахмутському напрямку.

Досягнувши часткового успіху, окупанти закріплюються у Відродженні й далі штурмують напрямок Відродження – Вершина.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог посилив застосування авіації та артилерії, щоб скувати українські війська.

На Південнобузькому напрямку росіяни утримують зайняті рубежі та намагаються завадити контрнаступу ЗСУ.

На Криворізькому напрямку окупанти замінували узбережжя річки Інгулець уздовж рубежа Давидів Брід – Калинівське.

А в районах населених пунктів Станіслав, Томина Балка, Дослідне Херсонської області, що на Миколаївському напрямку, росіяни розгорнули до двох реактивних батарей та близько однієї батареї ствольної артилерії.

В акваторії Чорного моря у готовності перебувають п’ять носіїв крилатих ракет морського базування типу Калібр.

Втрати РФ на 14 червня 2022

особового складу – близько 32,5 тис. (+200),

танків ‒ 1 434 (+2),

бойових броньованих машин ‒ 3 503 (+11),

артилерійських систем – 721 (+3),

реактивних систем залпового вогню – 229 (+3),

засобів протиповітряної оборони – 97,

літаків – 213,

гелікоптерів – 179 (+1),

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 588 (+3),

крилатих ракет – 125,

кораблів (катерів) – 13,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 473 (+13),

спеціальної техніки – 54.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 111-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Фото: Генштаб ЗСУ, ISW