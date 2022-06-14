Червень, 14 в 18:08

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр наголосила, що наразі Україна отримала лише 10% озброєння, яке нам обіцяв Захід.

Про це вона сказала в ефірі національного телемарафону.

Маляр наголосила, що Україна не може чекати на західне озброєння дуже довго, адже ситуація доволі складна.

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За її словами, Україна не просто так просить певні види озброєння, адже бачить чим саме воює Росія проти нашого народу. Маляр також зауважила, що ворог докладає усіх зусиль, щоб зірвати поставки зброї для ЗСУ.

– На сьогодні в різних країнах світу працює російська агентура, щоб зривати ці домовленості, які вже є – щоб не відбулося самого постачання зброї Україні. Збоку РФ йде серйозна протидія, – сказала Маляр.

Вона наголосила, що від того, що Україна раніше просила у партнерів, наразі наші збройні сили отримали близько 10%.

– Україна щодня витрачає близько п’яти-шести тисяч артилерійських снарядів. Росія витрачає у десятеро більше, – зауважила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Раніше вона розповіла, що російська армія випробовує нові зразки озброєння.

Фото: Генштаб ЗСУ